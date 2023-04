Wie fühlt sich Weltenbummlerin Yvonne Pferrer in ihrem Haus?

Sie liebt ihr Eigenheim! Yvonne Pferrer (28) ist eine deutsche Schauspielerin und Influencerin. Bekannt wurde die Brünette durch ihre Hauptrolle in der Serie Köln 50667. Doch in den vergangenen Jahren entpuppte sie sich als wahre Weltenbummlerin und teilte im Netz beeindruckende Aufnahmen ihrer Reisen. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund Jeremy Grube (29) fuhren sie mit ihrem Van an wunderschöne Orte. Doch dann überraschten die Freigeister mit einem Hauskauf. Jetzt berichtet Yvonne, wie sich der neue Lebensabschnitt anfühlt.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 28-Jährige einen Videoclip, der verschiedene Eindrücke ihres neuen Lebens im Haus wiedergibt. So sieht man beispielsweise, wie sie gemeinsam mit Jeremy das Haus renoviert und im Garten Blumen pflanzt. "Am Wochenende sagte jemand, wie ungewohnt es ist, uns Weltenbummler jetzt so glücklich in diesem Haus zu sehen", schrieb Yvonne unter dem Beitrag.

Doch das neue Leben gefalle der Schauspielerin. "Weil es immer schön ist, in einen sicheren Hafen fahren zu können", erklärte sie außerdem in den Kommentaren. Das Paar habe sich nicht für ein komplett neues Leben entschieden, sondern tue einfach das, was sich derzeit für sie richtig anfühle. Yvonne stellt klar: "Wir sind jetzt hier aktuell einfach mal nur glücklich."

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im Juni 2021

Instagram / jeremygrube Jeremy Grube trägt Yvonne Pferrer, ehemalige "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / jeremygrube Yvonne Pferrer und Jeremy Grube

