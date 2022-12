Yvonne Pferrer kassiert Shitstorm von Fans für Fitness-Post

Yvonne Pferrer (28) bekommt einen ziemlichen Shitstorm ab. Die Schauspielerin wirkte seit dem Jahr 2016 über mehrere Hundert Folgen in der Serie Köln 50667 mit und erlangte dadurch große Bekanntheit. Mittlerweile folgen ihr auf Instagram um die 1,5 Millionen Menschen. Während der Pandemie ließ sie sich ganz schön gehen – um wieder in Form zu kommen, steigerte sie ihr Fitnesslevel in diesem Jahr extrem. Am Mittwoch kündigte sie für das nächste Jahr eine Kooperation mit der Fitness-App Gymondo an. Für ihren Fitness-Post fing Yvonne sich allerdings einen heftigen Shitstorm ein.

"Deine Intention ist an sich gut gemeint, aber mit den Bildern alles andere als authentisch, mit den Werten, die du sonst so vermittelst", schreibt ein enttäuschter Follower unter dem Instagram-Post. Die Bilder zeigen eine Reihe von Vorher/Nachher-Fotos. Das Problem dabei: Die Nachher-Aufnahmen wurden unter deutlich günstigeren Verhältnissen aufgenommen als die Vorher-Bilder. Viele User lassen sich in den Kommentaren darüber aus, wie enttäuscht sie sind: "Schlechte Werbung, liebe Yve. Nimm beim nächsten Mal doch authentischere Fotos", oder "Vor ein paar Wochen noch Body-Positivity, jetzt zahlt Gymondo gut. So schnell gibt man seine Einstellung auf."

Normalerweise sind die Kommentare unter ihren Beiträgen sehr positiv. Unter einem Post mit einem emotionalen Text aus Finnland, schreibt ein gerührter User: "Immer wieder inspirierend, danke!" Könnt ihr den Shitstorm Yvonne gegenüber verstehen? Stimmt in der Umfrage ab!

