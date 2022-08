Yvonne Pferrer und Jeremy Grube verraten ihr Liebesgeheimnis

Was ist Yvonne Pferrer (27) und Jeremy Grubes (28) Erfolgsrezept? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihr einstiger Serienkollege sind seit über neun Jahren ein Paar – und offenbar noch überglücklich miteinander: Immer wieder reisen sie wochenlang gemeinsam in ihrem Van herum. Auch von einer Hochzeit und gemeinsamen Kindern ist mittlerweile die Rede. Doch warum läuft es bei Yvonne und Jeremy so gut?

In einem Instagram-Post verriet Jeremy, dass seine Beziehung mit Yvonne so gut läuft, weil sie gemeinsam wachsen, aber gleichzeitig ihren eigenen Weg gehen. "Ich glaube, das hält uns jetzt schon neun Jahre zusammen... die Möglichkeit, sein zu dürfen, wer man ist, den eigenen Visionen folgen zu können – auch ohne dass der Partner die gleichen Interessen teilt", zählte der Musiker auf. Außerdem wüssten sie sich gegenseitig zu respektieren und zu schätzen, dass sie immer auf die volle Unterstützung des jeweils anderen setzen können.

Darüber hinaus betonte Jeremy, dass es wichtig sei, den Partner nicht für Fehler zu verurteilen, sondern sie miteinander zu teilen und daran zu wachsen. "Wir haben über die Jahre verstanden, dass wir nur gemeinsam können, wenn jeder für sich selbst glücklich und ausgeglichen ist", fasste der 28-Jährige zusammen.

Yvonne Pferrer und Jeremy Grube im November 2021

Yvonne Pferrer und ihr Freund Jeremy Grube im April 2021

Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

