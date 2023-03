So wohl fühlen sich Yvonne Pferrer und Jeremy in ihrem Haus

Sie gehen in ihrem neuen Leben anscheinend auf! Yvonne Pferrer (28) und ihr Freund Jeremy Grube (28) waren dafür bekannt, ein abenteuerliches Leben zu führen. Das Paar war mit ihrem Van durch die verschiedensten Länder gereist. Damit ist jetzt aber Schluss: Die Influencer sind in ein Haus gezogen. Entgegen aller Erwartungen fühlen sie sich in ihren eigenen vier Wänden sehr wohl: Jeremy schwärmt nun total von seinem und Yvonnes Nest!

"Ich fühlte mich eigentlich immer nur zu Hause, wenn wir mit dem Van in der Welt unterwegs waren. Doch jetzt kann ich sagen, hier ist auch zu Hause! Ein schönes, beruhigendes Gefühl. Hier liegt so viel Leichtigkeit, was ein Abenteuer", schreibt Jeremy zu einem Instagram-Video, in dem er mit seiner Partnerin auf dem Sofa herumtobt. Das Wohnzimmer sei noch nicht ganz fertig, da er selbst noch ein paar Möbel bauen wolle: "Aber es ist schon mal wohlig."

Doch nicht nur von dem Haus schwärmt der einstige Köln 50667-Darsteller – auch von seiner Yvonne. "Mit dir ist alles alles", heißt es unter dem Clip. Anscheinend gibt die Schauspielerin ihrem Partner ein Gefühl von Vollkommenheit – egal, wo die beiden sich befinden.

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im August 2021 in Portugal

Instagram / yvonnepferrer Die "Köln 50667"-Stars Jeremy Grube und Yvonne Pferrer

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer mit ihrem Freund, Oktober 2021

