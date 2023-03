Ade, Van Life! Yvonne Pferrer und Jeremy ziehen in ihr Haus

Die ehemaligen Köln 50667-Darsteller Yvonne Pferrer (28) und Jeremy Grube (28) sind seit über neun Jahren ein Paar. Mit spektakulären Einblicken ihrer Van-Reisen rund um die Welt begeisterten sie ihre Fans. Während Kinder oder heiraten für die Freigeister bisher nicht infrage kam, gibt es nun Neuigkeiten: Yvonne und Jeremy sind in ihr neues Kölner Haus gezogen! Über die erste Nacht im Eigenheim berichten die beiden nun offen.

Unter ihrem neusten Instagram-Post beschreibt Yvonne die ersten 24 Stunden im neuen Haus: Jeremy habe sie bei Jazz-Musik durch das Haus geführt, danach aßen die beiden auf dem Wohnzimmerteppich und seien anschließend auf einer Matratze im Schlafzimmer zusammen eingeschlafen. "Hier ist alles irgendwie anders. Es fühlt sich halt einfach richtig an", beschreibt die reiselustige 28-Jährige das Leben mit festem Wohnsitz.

Auch in Jeremy Grubes Instagram-Story beschreiben die beiden Turteltäubchen die Gefühle, die mit dem Einzug hochkommen. "Man fühlt sich so ein bisschen wie ein anderer Mensch", äußert Yvonne. Jeremy scheint sich auf das neue Abenteuer richtig zu freuen: "In den nächsten Tagen alles einzurichten, das wird richtig schön", gibt er bekannt.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Oktober 2020

Instagram / jeremygrube Jeremy Grube trägt Yvonne Pferrer, ehemalige "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube im November 2021

Denkt ihr, ein Eigenheim ist für die beiden das Richtige? Ja, wieso nicht! Nein, auf gar keinen Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



