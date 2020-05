Wie geht Laura Müller (19) mit der Vergangenheit von Michael Wendler (47) um? Seit etwa eineinhalb Jahren ist der Schlagerstar nun schon mit seiner 28 Jahre jüngeren Freundin liiert und hat ihr kürzlich sogar einen Heiratsantrag gemacht. Allerdings war er bis vor wenigen Tagen noch mit seiner ersten Frau Claudia Norberg (49) verheiratet, mit der ihn eine gemeinsame Tochter – Adeline – verbindet. Dass Michael schon eine Ehe hinter sich hat, scheint Laura jedoch überhaupt nicht zu stören!

In ihrer neuen Show Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet! kommen die Turteltauben auf das Thema Eifersucht zu sprechen. Dabei beteuert die Ex-Let's Dance-Kandidatin: "Ich bin so jemand, der sagt: 'Alles, was vor mir war, interessiert mich nicht.'" Ihre gelassene Stimmung scheint aber auch mal kippen zu können: "Aber wenn es jetzt Sachen geben würde, dann würde ich auch ausflippen. Also ich bin vielleicht auch nicht immer ganz einfach", erklärt das Playboy-Model.

Michael kann Letzteres offenbar nur bestätigen und deutet an, dass Laura teilweise sehr eifersüchtig sei. Doch diese Aussage schwächt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin etwas ab und betont abschließend: "Ich bin normal eifersüchtig. Was vor mir war, war vor mir. Aber ich kann nur sagen, dass ich mich freue, dass ich mit diesem Mann in die Zukunft gehe."

Getty Images Claudia Norberg mit Ex Michael Wendler, August 2014

TVNOW / RTL Michael Wendler und Laura Müller bei "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!"

lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2019



