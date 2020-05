Simone Kowalski (22) überzeugt als heiße Badenixe! Bis vor einigen Wochen war die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2019 beinahe wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Nach knapp einem Jahr Pause feierte die Blondine dann ihr Comeback auf dem Titel des Playboy-Magazins. Nun präsentiert sich Simi in einem weiteren, coolen Projekt: Sie hat einen Auftritt in Prince Damiens (29) neuem Musikvideo – und zwar als sexy Baywatch-Girl!

Mit wallender Lockenpracht und im roten Badeanzug – so verführerisch läuft Simi in dem neuen Clip zur Single "Easy Breezy", der jetzt auf YouTube veröffentlicht wurde, am Strand entlang. Mit einem lasziven Blick wickelt sie Prince um den Finger, der bei ihrem Anblick aus dem Staunen nicht herauskommt. In ihrer Instagram-Story berichtete sie ihren Fans stolz von dem Video: "Jeder Klick, also alle Einnahmen, werden nach Australien gespendet. Das ist ein gemeinnütziges Projekt, und es freut mich sehr, ein Teil davon zu sein."

Gegenüber RTL erklärte Prince zudem die Geschichte hinter dem Clip: "Erst verliebe ich mich in ein Mädchen und dann verliebe ich mich in einen Jungen. Das ist wie ein Tagebuch!" Prince hatte schon im Dschungelcamp offen über seine Bisexualität gesprochen und wie schwer es ihm deswegen falle, einen Partner zu finden.

Musikvideo: "Prince Damien" mit "Easy Breezy" Simone Kowalski im Musikvideo zu "Easy Breezy" von Prince Damien

Instagram / simi.kowalski Simi Kowalski in Südafrika

Instagram / myprincedamien Prince Damien im Februar 2020



