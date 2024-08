Prince Damien findet, Marc Terenzi hat Hilfe "bitter nötig"

Vor einigen Wochen ließ sich Marc Terenzi (46) nach einem Zusammenbruch in eine Berliner Entzugsklinik einweisen. Nun äußerte sich sein Musikkollege Prince Damien (33) zu den Neuigkeiten um den Sänger – für ihn seien diese erschreckend gewesen. "Aber ich denke, irgendwann musste es zu irgendetwas kommen, dass ihm wirklich geholfen wird. Denn ich glaube, das ist ein Problem, was sich schon ein bisschen länger zieht", erklärte Damien im Interview mit RTL und fügte hinzu: "Auch von der Bandgeschichte her habe ich vieles mitbekommen und ich hoffe, dass er jetzt endlich irgendwie Hilfe bekommt und die Hilfe auch annimmt, weil die hat er wirklich bitter nötig." Nachdem Marc die Schlager-Boyband TEAM 5ÜNF verlassen musste, nahm der einstige DSDS-Sieger seinen Platz ein.

Gegenüber Bild gab Mandy, Marcs beste Freundin, ein Update zu seinem Gesundheitszustand: "Marc wird wieder aufgebaut. Er hat sein Selbstwertgefühl und seine Lebensfreude verloren, aber er kämpft tapfer." Weiter behauptete sie, dass die psychische Gesundheit des 46-Jährigen stark unter seiner "toxischen Beziehung" zu einer Ex-Partnerin Verena Kerth (43) gelitten habe. Diese fand wiederum liebevolle Worte für ihren Ex: "Ich bin sehr froh, dass Marc sich endlich Hilfe sucht […]. Ich wünsche ihm alles Gute für den schweren Weg, der nun vor ihm liegt."

Marc und Verena verband eine langjährige Freundschaft, bis sie schließlich 2022 ein Paar wurden. Ein Jahr später machte der "No Trouble at All"-Interpret seiner Liebsten sogar einen Antrag – und zwar in Australien, nachdem Verena aus dem Dschungelcamp geflogen war. Doch die Beziehung war auch durch zahlreiche Negativschlagzeilen geprägt: Wie verschiedene Medien damals berichteten, soll das Paar unter anderem aufeinander losgegangen sein. Vor rund einem Monat folgte schließlich die Trennung. "Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr", bestätigte die 43-Jährige auf Instagram.

Anzeige Anzeige

ActionPress Marc Terenzi im März 2024 in Borna, Sachsen

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Damiens Äußerungen? Ich kann Marcs Situation dadurch nun besser verstehen. Ich finde seine Worte verletzend! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de