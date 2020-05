Tom Brady (42) bringt das Netz zum Lachen! Der American-Football-Star schwang am vergangenen Wochenende bei dem Wohltätigkeitsevent Champions For Charity in Florida den Golfschläger. Zusammen mit Profigolfer Phil Mickelson trat der 42-Jährige gegen Golf-Legende Tiger Woods (44) und die NFL-Ikone Peyton Manning an. Anfangs sah alles nach einer typischen Charity-Veranstaltung aus. Doch dann hatte der Ehemann von Giselle Bündchen eine Panne der besonderen Art.

Als Tom sich bückte, um den Golfball wieder aus dem Loch zu holen, passierte es: Seine Hose hielt dem Druck nicht mehr stand und riss auf! Plötzlich blitzte die weiße Unterhose hervor. Die Kamera-Männer schien das wenig zu stören, sie filmten weiterhin Toms Hinterteil. Innerhalb kürzester Zeit wurde sein peinlicher TV-Moment zum gefeierten Meme in den sozialen Netzwerken. Die Community amüsierte sich köstlich über den Hosenriss.

Und wie reagierte der Quarterback? Ziemlich gelassen. Anstatt sein Malheur zu ignorieren, ging er ziemlich offensiv damit um. Auf Twitter witzelte der Super-Bowl-Gewinner: "Meine Hosenbeine wollten anscheinend auch beim Social-Distancing mitmachen." Der Großteil seiner Fans ist begeistert von seinem Humor. Wie findet ihr die Reaktion von Tom? Stimmt unten ab!

Getty Images Tom Brady bei Champions For Charity im Mai 2020 in Florida

Getty Images Tom Brady im Mai 2020

Getty Images Tom Brady bei Champions For Charity im Mai 2020 in Florida



