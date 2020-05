Sam Asghari ist in so ziemlich jeder Pose ein heißer Anblick! Der Freund von Popstar Britney Spears (38) ist nämlich ein großer Fitnessfan, und das ist auch kaum zu übersehen. Krasser Bizeps, Sixpack und ein breites Kreuz – sein Body lässt mit Sicherheit so manches Frauenherz höherschlagen. Und neueste Aufnahmen beweisen: Selbst ein schlichter Supermarktbesuch sieht bei ihm verdammt sexy aus.

Paparazzi erwischten den Personal Trainer jetzt bei einem Einkaufsbummel in Los Angeles. Und offenbar war Sam bewusst, dass eine Kamera auf ihn gerichtet war, denn er ließ auf einigen der Bilder ordentlich die Muskeln spielen. Durch sein weites Tank Top kam besonders sein stahlharter Oberarm perfekt zur Geltung. Nach der spontanen Poser-Show stieg er ganz lässig in seinen Sportwagen.

Sam hatte aber nicht immer so einen Astralkörper. Im Interview mit Men's Health verriet er: Noch vor ein paar Jahren habe er fast täglich Fast Food gefuttert. "Meine Ernährungsweise war schrecklich. Der ganze Stress und die Furcht, im Leben nichts zu erreichen, verursachten starke Depressionen." Damals brachte er fast 45 Kilo mehr auf die Waage.

007 / MEGA Sam Asghari im Mai 2020

007 / MEGA Sam Asghari, Freund von Britney Spears

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari bei den Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 2019

