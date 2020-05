Stephanie Gräfin von Pfuel (59) zeigt sich ungewohnt freizügig im Netz! Die Wald- und Schlossbesitzerin weiß sich gekonnt in Szene zu setzen. Ob bei Events oder auf ihren Social-Media-Fotos – sie liebt es, in elegante Roben oder Zweiteiler zu schlüpfen und sich zu stylen. Doch sie kann auch anders: Im Netz zeigte sich Stephanie jetzt im Bikini und präsentierte dabei ihren Hammer-Body!

Bei ihrem neuesten Instagram-Foto staunten ihre Follower nicht schlecht, denn darauf trägt sie ehemalige Kommunalpolitikerin lediglich einen Bikini. Warum sie sich so freizügig zeigt? Stephanie kam bei der Gartenarbeit offenbar ganz schön ins Schwitzen, denn auf dem Bild posiert sie nicht ohne Accessoire: In der Hand hält

die dreifache Mutter eine elektrische Heckenschere. "Mein neues Lieblingsspielzeug", scherzte sie unter dem Post.

Ihre Fans sind begeistert von der Form der 59-Jährigen. In den Kommentaren überhäuften sie die Blondine mit Komplimenten. Und auch Stephanie scheint sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Ihren Beitrag versah sie mit zahlreichen Hashtags wie "Der Sommer kann kommen" oder "Für fast 80 noch in Form".

Getty Images Stephanie Gräfin von Pfuel, 2016 in München

Instagram / stephaniepfuel Stephanie Gräfin von Pfuel, März 2020

Getty Images Stephanie Gräfin von Pfuel beim Bambi 2015



