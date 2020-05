Das muss Geschwisterliebe sein! Jenna Dewan (39) ist seit einigen Wochen zweifache Mutter: Ihr Töchterchen Everly stammt aus ihrer Ehe mit Hollywood-Star Channing Tatum (40). Mit Steve Kazee (44) hat sie den kleinen Callum, der vor rund drei Monaten das Licht der Welt erblickt hat. In einem Interview plaudert die Tänzerin nun über ihren derzeitigen Alltag als Familie: Von ihrer Tochter bekommt sie jede Menge Unterstützung!

Everly blüht in ihrer Rolle als große Schwester vollkommen auf. Die Sechsjährige liebt es nicht nur, ihr Bett mit ihrem kleinen Bruder zu teilen, seit Kurzem ist sie auch seine persönliche Modeberaterin. "Ihre neueste Leidenschaft ist es, ihm sein Outfit auszusuchen. [...] Sie ist sehr eigenwillig, was er anziehen soll, was süß ist und was nicht", erzählt Jenna im Interview mit dem Magazin People. Aufgrund der aktuellen Lage würden die vier gerade viel Zeit zu Hause verbringen, was ihre Bindung untereinander nur noch mehr stärkt. Häufig klettere die brünette Schönheit mit ihrem Jüngsten in das Hochbett ihrer Tochter, wo sie dann die morgendlichen Stunden gemeinsam genießen.

Dennoch habe besonders Everly mittlerweile ihre Probleme mit der Isolation und den anhaltenden Beschränkungen. Gerade weil die Kleine am kommenden Sonntag schon sieben Jahre alt wird und normalerweise ihren Geburtstag mit Freunden feiert, kann sich ihre Mutter vorstellen: "So sehr sie mich auch liebt, ich glaube, sie fängt an, so zu denken: 'Okay, ich würde jetzt gerne aus dem Haus gehen und meine Freunde sehen.'"

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum

MEGA Jenna Dewan mit Tochter Everly

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum, April 2020

