Schauspielerin Jenna Dewan (39) ist seit Anfang März Zweifach-Mama! Sohnemann Callum hält die Hollywood-Schönheit ganz schön auf Trab. Gemeinsam mit ihrem Partner Steve Kazee (44) gewöhnt sie sich an den neuen Alltag mit dem Baby. Auch Tochter Everly (6), die aus Jennas erster Ehe mit Schauspieler Channing Tatum (40) stammt, gehört natürlich dazu. Wie es ihnen als vierköpfige Familie während der Quarantäne ergeht, berichtete die Tänzerin jetzt.

"Wir machen jeden Abend eine kleine Bettzeit-Routine. Everly liest Callum eine Geschichte vor", offenbarte sie bei The Talk. Dabei sei Jenna, was ihre ältere Tochter betreffe, eigentlich auf Eifersucht und Ignoranz vorbereitet gewesen. "Man weiß ja nie, wie es laufen wird", betonte sie. Doch Everly sei ziemlich gut in die Rolle der großen Schwester geschlüpft. Auch der frischgebackene Papa Steve sei eine tolle Hilfe. "Er hilft wirklich jeden Morgen. Ich stehe dreimal pro Nacht auf, um zu stillen. Dann wacht er auf und kümmert sich um das Baby", verriet die Step Up-Darstellerin.

Mit Ex-Mann Channing Tatum scheint es jedoch nicht so harmonisch abzulaufen. Jenna und der Tänzer streiten sich nämlich um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Everly. Die Beauty unterstellt ihm angeblich, sich nicht an die Isolationsregeln gehalten zu haben. Stattdessen habe er seinen 40. Geburtstag mit Freunden gefeiert, was der zweifachen Mutter gar nicht gefallen habe.

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan im Januar 2020

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum, April 2020

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan 2016

