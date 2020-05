Plüschige Hausschuhe statt High Heels! Victoria Beckham (46) hatte sich nach dem Spice-Girls-Aus zur wahrhaftigen Mode-Ikone gemausert. Regelmäßig begeisterte die Fashionista ihre Fans mit stylishen Outfit-Kreationen. Momentan kann die Designerin ihre Mode jedoch nicht auf Haute-Couture-Events vorstellen. Glänzt die Sängerin jetzt also zu Hause mit ihren schicken Looks? Jetzt zeigt sie: Im Homeoffice mag Victoria es eher gemütlich, aber trotzdem sexy!

Auf einem Instagram-Foto sitzt die Britin auf einem Barhocker in der Küche, total vertieft in die Bildschirmanzeige ihres Laptops. Offenbar hatte sie wichtige geschäftliche Dinge zu erledigen. "Das trage ich, während ich von zu Hause bei schönem Wetter arbeite", erklärte die 46-Jährige unter dem Beitrag – gekleidet war die Ehefrau von David Beckham (45) dabei in ein lässiges, dunkles T-Shirt und eine ganz knappe Shorts. An den Füßen trug sie weiße Pantoffeln, die mit einem lächelnden Smiley versehen sind. "Shorts und Hausschuhe. Ein Traum!", schwärmte das ehemalige Girlgroup-Mitglied von seinem lockeren Outfit.

Dabei stach ihren Followern aber eine Sache ganz besonders ins Auge. "Sie weiß ihre tollen Beine gekonnt in Szene zu setzen", zeigte sich ein User begeistert. Ob die Vierfach-Mama sich von dem gemütlichen Zuhause-Look zu einee neue Modekollektion inspirieren lässt, bleibt zunächst abzuwarten. Wie gefällt euch das Alltags-Outfit der ehemaligen Posh Spice? Stimmt unten ab!

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2020

Getty Images David und Victoria Beckham bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

Getty Images Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week 2018



