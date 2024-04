Bescheidene Herkunft? Victoria Beckham trug nie Designermode

Viele Fans erinnern sich noch an den viralen, witzigen Dialog zwischen Victoria (50) und David Beckham (48). In einer Szene ihrer Netflix-Doku "Beckham" berichtet Victoria im Interview von den eher bescheidenen Verhältnissen, in denen sie aufgewachsen sein soll. Doch David unterbricht sie vehement und bringt seine Ehefrau dazu, zuzugeben, dass ihr Vater damals sogar einen Rolls-Royce fuhr. Im Interview mit Sunday Times bleibt die Designerin bei ihrer Meinung. Denn gegenüber dem Magazin macht sie deutlich: "Als ich aufwuchs, gab es für mich immer nur Mode von der Stange." Für teurere Kleidung hätte das Geld nicht gereicht. "Ich war nicht in der Lage, Designerkleidung zu tragen. Auch meine Mutter hat nie Designerkleidung getragen", erinnert sich das ehemalige Spice Girl.

Heute sieht das ganz anders aus. Massenmode wird in Victorias Kleiderschrank wohl kaum noch zu finden sein. Denn die 50-Jährige hat einen augenscheinlich sehr exklusiven Geschmack. Immer wieder präsentiert sich die Spielerfrau in eleganter Designermode. Maßgeschneiderte Anzüge, teure Taschen und hochwertige Accessoires gehören bei der vierfachen Mutter zur Tagesordnung. Seit einigen Jahren gilt die britische Sängerin sogar als Trendsetterin für elegante und feminine Mode. Dabei hat sich Victoria besonders das klassische "kleine Schwarze" kombiniert mit hohen Stilettos zum Markenzeichen gemacht.

Ihre Leidenschaft für hochwertige Mode hatte die Designerin im Jahr 2006 zum Beruf gemacht. Damals gründete sie ihr eigenes Modelabel Victoria Beckham. Seither gelten ihre eigenen Kreationen als zeitlos, elegant und sind besonders für klare Linien bekannt. Mit ihrer eigenen Klamottenlinie ist die Britin ziemlich erfolgreich. Bei der diesjährigen Paris Fashion Week präsentierte die Autorin sogar ihre neue Kollektion. "In dieser Saison wollte ich, dass die Looks sehr elegant und schlicht sind, damit die starken Silhouetten der Kollektion richtig zur Geltung kommen", verriet sie ihren Fans auf Instagram.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham im April 2024

Getty Images Victoria Beckham im Oktober 2008

