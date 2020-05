Was für eine Schönheit – und das auch ungeschminkt! Während man Frauke Ludowig (56) sonst top gestylt und in eleganten Outfits aus dem Fernsehen kennt, hat sie sich in letzter Zeit auch schon des Öfteren von ihrer authentischen Seite gezeigt: Wenn sie nicht beruflich unterwegs ist und vor der Kamera steht, verzichtet sie gern mal auf Make-up. Nun begeistert sie ihre Fans erneut mit einem wunderschön natürlichen Foto!

Auf Instagram hat die Moderatorin einen Schnappschuss von sich gepostet, auf dem sie ganz ungeschminkt in die Linse strahlt: "Was für ein wunderschöner Tag! Was für ein grandioses Wetter!", schreibt sie dazu. Sie selbst befindet sich derzeit noch oft im Homeoffice und kann sich deshalb ihre Aufgaben mit auf den heimischen Balkon nehmen, um dort parallel auch ein paar Sonnenstrahlen zu erhaschen. Ihre Community feiert die 56-Jährige für diese tolle Aufnahme. "Ich liebe diese natürlichen Fotos. Da sieht man die wahre Schönheit und das starke Selbstbewusstsein eines Menschen", kommentiert ein Follower anerkennend.

Doch Frauke ist nicht die Einzige, die während der Zeit in Selbst-Isolation auf den No-Make-up-Look setzt: Auch internationale Stars wie Demi Lovato (27) und Jessie J (32) punkten damit auf ganzer Linie. Ebenso fühlt sich YouTuberin Dagi Bee (25) äußerst wohl ohne Schminke: "Ich wüsste nicht, wofür ich mich schämen sollte."

Instagram / fraukeludowig_official/ Frauke Ludowig, Moderatorin

Instagram/fraukeludowig_official Frauke Ludowig, Mai 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee im Mai 2020



