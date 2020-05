Die vergangenen Wochen waren für Inci Elena Sencer (27) und ihre Familie alles andere als leicht. Mitte Mai gab die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin in einem emotionalen Post bekannt, dass ihr Papa gestorben ist. Aus diesem Grund fasste sie einen Entschluss und zog sich aus der Social-Media-Welt zurück, um wieder zu Kräften zu kommen und die Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Nun meldet sich Inci zurück und verrät ihren Followern, wie es ihr aktuell geht.

"Ich bin zurück", kündigt die TV-Bekanntheit in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account an und geht in ihrer Story noch etwas ausführlicher auf ihre Auszeit ein. "Ich bin jetzt wieder für euch da und werde wie gewohnt den Kanal für euch fortführen", erzählt sie und erklärt ihrer Community, dass sie allerdings kurz mit dem Gedanken gespielt habe, ihr Profil komplett zu löschen. Doch Inci will nicht aufgeben und positiv in die Zukunft blicken: "Mein Vater hätte niemals gewollt, dass ich traurig bin, ich bin sein kleines starkes Mädchen und für meinen Vater mache ich das Ganze jetzt weiter."

Auf ihrem Profil soll es weitergehen wie zuvor – deshalb bittet sie ihre Fans darum, ihr keine Fragen zum Tod ihres Papas zu stellen. "Ich möchte darüber nicht sprechen, ich bin einfach nur froh, dass ich so einen tollen Menschen als Schutzengel haben darf und der auf uns aufpasst", schließt sie ihre erste Story nach ihrer Pause ab.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer

Instagram / inci.sencer Inci Sencer im Mai 2020

Instagram / inci.sencer Die "Der Bachelor"-Kandidatin von 2017 Inci Sencer



