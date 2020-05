Traurige Nachrichten bei Inci Sencer (27). Vielen dürfte die brünette Beauty aus Der Bachelor bekannt sein, als sie 2017 um die Liebe von Sebastian Pannek (33) buhlte. Im Netz verzaubert sie seitdem ihre Fans mit süßen Schnappschüssen aus ihrem Alltag als zweifache Mama. Doch seit einiger Zeit ist es auf Social Media ruhig um die 27-Jährige geworden – und das hat einen Grund: Incis Papa ist verstorben.

Diese News offenbart sie ihren Fans jetzt auf Instagram in einem emotionalen Posting. "Mein Baba beschützt uns nun von ganz weit oben und ist unser Schutzengel", erklärt sie in einem Statement. Dazu teilt sie ein nachdenkliches Selfie von sich. Ihr Vater habe zweieinhalb Jahre gegen viele Krankheiten gekämpft und sie danke allen, die an ihren starken Papa geglaubt hätten. Am Ende hat er den Kampf offenbar verloren.

Aus diesem Grund wolle die Kuppelshow-Kandidatin vorerst eine Internet-Pause einlegen. "Ich werde mich bis Anfang Juni hier komplett zurückziehen", erklärt sie ihrer Community. Sie wolle jetzt vor allem für ihre Familie da sein und sich ihrem Wohl widmen. In ihrer Insta-Story erzählt so noch, dass es ihr den Umständen entsprechend gut gehe.

Instagram / inci.sencer Die Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Inci Sencer

Instagram / inci.sencer Inci Sencer im April 2020

Instagram / inci.sencer Die "Der Bachelor"-Kandidatin von 2017 Inci Sencer



