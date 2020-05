Narumol hat einen großen Traum: Sie will ihre Enkelin endlich wieder in die Arme schließen können! Vor fünf Jahren wurde die Bauer sucht Frau-Ikone zum ersten Mal Oma. Sohnemann Jack, der in ihrer Heimat Thailand lebt, hat Nachwuchs bekommen. Doch das Elternpaar trennte sich, noch bevor die kleine Nalinippa, Spitzname "Mable", das Licht der Welt erblickte – was zum Bruch der Familie führte. Bis heute hat Narumol kaum bis gar keinen Kontakt zu der Fünfjährigen.

Eigentlich könnte Narumol kaum glücklicher sein: Die Frau von Bauer Josef wird schließlich erneut Großmutter, Jack erwartet mit seiner Freundin Morgane ein Baby. Doch das Familienglück ist getrübt. "Ich habe ja schon eine Enkeltochter: Mable. Aber ich habe sie seit Jahren nicht gesehen, weil Jack und ihre Mama sich schon vor der Geburt getrennt haben", verrät die 55-Jährige im Interview mit Das Neue Blatt.

Narumol könne nicht einmal genau sagen, wo sich ihre Enkelin aktuell aufhalte. "Das Mädchen lebt jetzt wohl auf dem Land bei einem Bruder ihrer Mama." Der Kontakt werde sowohl zu ihr als auch zu Jack komplett abgeblockt: "Meine E-Mails werden nicht beantwortet, ans Handy geht niemand mehr."

