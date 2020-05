Mike Tindall (41) darf endlich wieder seinem Hobby nachgehen! Der einstige Rugbyspieler ist schon von Berufswegen sehr sportlich. Er interessiert sich allerdings nicht nur für den toughen Mannschaftssport – sondern schwingt auch gerne mal den Golfschläger. Aufgrund der aktuellen Lage hatte der Mann von Prinz Williams Cousine Zara Phillips (39) damit lange Zeit pausieren müssen. Jetzt darf er aber endlich wieder auf den Rasen – und könnte darüber wohl kaum glücklicher sein!

Der 41-Jährige verleiht seiner Freude über die Rückkehr auf den Golfplatz in einer Instagram-Story Ausdruck und teilt gleich mehrere Schnappschüsse von seinem Ausflug. Auf zwei Bildern präsentiert er ganz stolz seine Ausrüstung – auf einem dritten grinst der einstige Profisportler sichtlich zufrieden in die Kamera und erklärt in einem Kommentar: "Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein!"

Mike dürfte nicht der einzige Promi sein, der sich freut, der traditionellen Ballsportart endlich wieder nachgehen zu können: Unter anderem teilt Justin Timberlake (39) dieses Hobby mit ihm. Ob dessen Sohn Silas (5) sich eines Tages ebenfalls dafür begeistern wird? Immerhin hatte der seinem Papa im Mai 2019 bei einem Spiel gespannt dabei zugeguckt.

Anzeige

Getty Images Der einstige Rugbyspieler Mike Tindall im Mai 2014 in Newport

Anzeige

Getty Images Der ehemalige Rugby-Star Mike Tindall im Mai 2014 in Newport

Anzeige

Instagram / pgatourchampions Silas und Justin Timberlake im April 2019 in Ridgedale, Missouri



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de