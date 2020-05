Elisha Crowd hat in Folge neun der Kuppelshow Are You The One? die Qual der Damenwahl! Wie jede Woche konnten sich die Kandidaten auch dieses Mal Dates erspielen – und dabei schaffte es der Tattoo-Fan, die meisten Ladys anhand ihrer Massage-Qualitäten zu erkennen. Also konnte sich der Personality Coach gleich drei Frauen aussuchen, die er sich als sein Perfect Match vorstellen könnte. Seine Wahl fiel auf Ivana Rujevic, Nadine und Sabrina!

Obwohl der 32-Jährige kein Geheimnis daraus machte, nicht viel für Sabrina übrig zu haben, offenbarte Elisha zuvor dennoch: Rein aus Expertensicht ist es schon möglich, dass die abenteuerlustige 30-Jährige sein vorgesehenes Match ist. Dafür spricht auch ihr ähnliches Alter. Also durfte eben auch die Hobby-Urlauberin mit ihm, Bikini-Athletin Dine und Sympathieträgerin Ivana den Tag verbringen. Tief in seinem Herzen hatte Elisha aber ganz klar eine andere Favoritin: Krankenschwester Ivana!

Auch die übrigen Kandidaten fanden, dass die zwei super harmonierten – und wählten sie schließlich in die Matchbox. Dass sie aber als No-Match identifiziert wurden, schockierte demnach alle: "Ich bin traurig gerade, muss ich ehrlich sagen, also der Wunsch, dass Ivana jetzt mein Match gewesen wäre, der war schon sehr groß", gab der enttäuschte Berliner nach der Entscheidung zu.

TVNOW Sabrina, Elisha, Nadine und Ivana

TVNOW Nadine, Sabrina, Elisha und Ivana

TVNOW Elisha und Sabrina

