Flirten? Ungern! Das scheint offensichtlich Elisha Crowd zu denken, wenn es um Sabrina geht. Nachdem beim vergangenen Blackout enthüllt wurde, dass Michelle Dahmen nicht das Are You The One?-Match des Tattoofans ist, wurde die 30-Jährige auf ihn aufmerksam. Die Annäherungsversuche der Geschäftsfrau passen dem Personality-Coach aber gar nicht. Nachdem Elisha sie zunächst gelassen abblitzen ließ, platzt dem 32-Jährigen regelrecht der Kragen!

"Ich denke halt, an sich hat er viel Potenzial, er ist sehr weit in seinem Bewusstsein, was halt für mich wichtig ist bei Menschen", erklärt die Fashionista im Einzelinterview die Gründe, weshalb Elisha gut zu ihr passen könnte. Dagegen möchte er in Gegenwart seiner Mitbewohner gar nicht über diese Möglichkeit nachdenken. "Das wäre die schlimmste Wahl ever hier für mich. Das erste Gespräch, was ich mit ihr hatte, das hat zehn Minuten gedauert. Dann habe ich mir gedacht: 'Ach, du Scheiße!' Ich war so abgetörnt", äußert sich der Berliner offen.

Obwohl er Sabrina seine Abneigung auch zu Genüge spüren lässt, lässt sich die Fashionista nicht unterkriegen. Dem Spiel zuliebe bemüht sie sich auch weiterhin um Gespräche, obwohl sie Elisha nach den ständigen Auseinandersetzungen immer unattraktiver findet. "Er hat halt sehr viel Ego, das mag ich halt gar nicht", zieht die Brünette nach seinem Gefühlsausbruch ihr Fazit.

TVNOW Sabrina, Michelle und Elisha

TVNOW Elisha, Aleks und Dominic

TVNOW Elisha Crowd, TV-Star



