Schon wieder eine Liebespleite! In Sachen Beziehung lief es für One Direction-Star Niall Horan (26) in der Vergangenheit nicht gerade rund. Nicht nur aus einem Flirt mit Selena Gomez (27) wurde letztlich nichts – auch zwischen ihm und Hailee Steinfeld (23) hatte es offenbar nicht gepasst. Jetzt geriet der Sänger auf der Suche nach seiner Mrs. Right erneut ins Stolpern: UK-Love Island-Teilnehmerin Arabella Chi gab ihm einen Korb – und das nur wegen seiner Größe.

Wie die Blondine gegenüber The Sun berichtete, hatte der "Nice To Meet Ya"-Interpret via Social Media Kontakt mit ihr aufgenommen und erste Annäherungsversuche gestartet. Doch mit seinen Flirtversuchen hat Niall bei der TV-Bekanntheit ganz offenbar auf Granit gebissen, denn Arabella zeigte nur wenig Interesse. "Eigentlich mag ich ja den irischen Akzent, aber Niall ist einfach nicht mein Typ – und ich bin 1,78 Meter", meinte sie in dem Interview. Der Musiker ist damit rund fünf Zentimeter kleiner als die Dame seiner Begierde.

Einen kleinen Trost gibt es für den The X-Factor-Star am Ende aber doch: Abgesehen von seiner Körpergröße, sei das Model total begeistert von ihm. "Er wirkte wie ein echter Gentleman", meinte sie. Nur wenn es um die Liebe geht, sei der 26-Jährige bei ihr an der falschen Adresse.

Getty Images Sänger Niall Horan

Instagram / arabellachi Arabella Chi, "Love Island"-Star

Getty Images Musiker Niall Horan



