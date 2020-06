Alessandra Ambrosio (39) weiß, wie man Spaß hat! Wegen der aktuellen Situation verbrachte der ehemalige Victoria's Secret-Engel anscheinend die vergangenen Wochen zu Hause mit seinen Kids Anja (11) und Noah (8). Lagerkoller und Langeweile? In Alessandras Familie offenbar nicht! Die Laufstegschönheit hatte sich ein ganz besonderes Spiel für sich und ihre Kinder ausgedacht. Nun lud Alessandra ein Video davon hoch und bringt das Netz damit ziemlich zum Lachen.

In dem Instagram-Clip sieht man die Zweifach-Mutter, wie sie die Gesichter von Anja und Noah abwechselnd in einen Teller mit Sahne drückt. Der Grund: Alessandra bekommt lustige Fragen von einer Freundin gestellt, die hinter der Kamera steht und alles filmt. Das Model soll zum Beispiel sagen, welches der Kids ordentlicher oder schlauer ist. Trifft das auf eines der beiden zu, geht es ab mit dem Gesicht in die cremige, weiße Masse. Anscheinend haben alle Beteiligten richtig viel Spaß bei dem Spiel, schließlich lachen sie ständig lauthals.

Die Fans sind begeistert von der "Torten-Schlacht". Sie feiern Alessandra für den Clip. "Sehr lustig" und "Tolle Kids" lauten nur zwei der Antworten auf den Beitrag. Was denkt ihr über Alessandras Aktion? Würdet ihr das auch gern mal machen? Stimmt unten ab!

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihren Kindern Noah und Anja im Mai 2020

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und ihre Kinder Noah und Anja

Getty Images Alessandra Ambrosio im Weltstadthaus Düsseldorf

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und ihre Kinder Noah und Anja

