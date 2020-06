So sexy ist Carrie Underwood (37)! Die Musikerin wurde Anfang des vergangenen Jahres zum zweiten Mal Mutter: Die Countrysängerin brachte ihren Sohn Jacob zur Welt und machte damit ihr älteres Kind Isaiah zum großen Bruder. Zusammen mit Ehemann Mike Fisher (39) genießt sie nun das Leben als vierköpfige Familie. Nach anfänglichem Kilo-Frust ist Carrie mittlerweile offenbar auch wieder mit ihrem Körper zufrieden. Ein Jahr nach der Geburt von Jacob ist Carrie in Topform, das beweist auch ihr neuester Post.

Auf Instagram lud die Künstlerin nun ein Selfie hoch, das sie im knappen Bikini mit Sonnenhut auf dem Kopf zeigt. Eine Sache sticht sofort ins Auge: Die Sängerin kann einen durchtrainierten Bauch vorweisen. Ihren Schnappschuss kommentierte die Beauty mit den Worten: "Ist es schon Sommer?" Ihre Fans sind begeistert von den Muskeln der Powerfrau. Sie loben die Schönheit in den höchsten Tönen für ihre Fitness. So selbstsicher wie sich Carrie hier präsentiert, ist die 37-Jährige anscheinend gerade mit ihrer Figur vollauf zufrieden.

Das war nicht immer so. Zu Beginn ihrer Karriere wurde die ehemalige American Idol-Gewinnerin wegen ihres Gewichts immer wieder heftig kritisiert. Das rüttelte ordentlich an ihrem Selbstwertgefühl, und sie änderte ihr Leben. Nach dem Ende der Musikshow verfiel die damals 21-Jährige in einen regelrechten Diätwahn, der darin gipfelte, dass Carrie nur noch 800 Kalorien am Tag zu sich nahm.

Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood im Fitnessstudio

Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood im April 2020

MEGA Carrie Underwood im Februar 2021 bei einem Seminar für ihr Buch "Finding Your Path"



