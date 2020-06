Riesige Überraschung für die Fans von TikTok-Sterchen Jasi! Erst Anfang April machte die Internet-Bekanntheit öffentlich, mit gerade einmal 17 Jahren ihr erstes Baby zu erwarten. Trotz ihres jungen Alters und der Trennung vom Vater des Kindes, wird sie es behalten. Von ihrer Familie erfährt die Schülerin dabei die größte Unterstützung! Mittlerweile ist Jasi bereits in der 28. Schwangerschaftswoche. Jetzt überraschte sie ihre Follower mit einer weiteren Baby-News: Auch ihre Schwester Beatrice (22) erwartet ihr allererstes Kind!

Das gab Jasi mit einem doppelten Babybauch-Schnappschuss auf Instagram bekannt. Glücklich lächeln Jasi und Beatrice in die Linse und halten ihre Kugeln. Dazu schrieb der Social-Media-Star stolz: "Geschwister-Schwangerschaft. Meine Schwester wird 22, es ist von ihrem Verlobten und sie haben es gemeinsam schon seit Monaten geplant." Beatrice ist erst in der zehnten Woche, dennoch zeichnet sich bereits eine deutliche Rundung unter ihrem Kleid ab. Wie die Mutter der beiden auf den zweiten Baby-Segen reagiert hat, ließ Jasi offen.

Die Influencer-Freunde von Jasi erfuhren offenbar auch erst mit dem Post vom doppelten Nachwuchsglück! "Oh mein Gott, was? Alles Gute", kommentierte beispielsweise ihr TikTok-Kumpel Leon Content (18) unter dem Beitrag. Bloggerin xLaeta freute sich vor allem darüber, dass die Kids in Zukunft gemeinsam aufwachsen können: "Eure Kinder werden einfach direkt schon einen besten Freund im Leben haben."

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasmin mit ihrer Mutter

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi, Internet-Bekanntheit

Was sagt ihr dazu, dass jetzt auch noch Jasis Schwester (21) schwanger ist? Das ist wirklich bemerkenswert! Mich interessiert das nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de