Jasi_xx3 präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch! Erst vor wenigen Wochen überraschte die TikTok-Berühmtheit, die mit bürgerlichem Namen Jasmin heißt, mit erfreulichen Neuigkeiten: Der Teenager wird zum ersten Mal Mutter. Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hält die Beauty ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Jetzt teilte die werdende Mama einen neuen Schnappschuss, auf dem ihre Rundungen deutlich zu sehen sind!

Inzwischen ist Jasmin in der 25. Schwangerschaftswoche angekommen und genießt ihre anderen Umstände offenbar in vollen Zügen: "Es gibt kein schöneres Gefühl, als das Heranwachsen eines Lebens in dir zu spüren", schrieb die 17-Jährige via Instagram. Der Schnappschuss zeigt, wie die zukünftige Mutter in einem eng anliegenden Kleid auf dem Bett posiert – dabei ist ihr praller Babybauch kaum noch zu verstecken!

Das Anwachsen ihrer Körpermitte bleibt auch Jasmins Followern nicht verborgen: "Der Bauch wird ja immer größer", war ein Nutzer in den Kommentaren verblüfft. Selbst Jasmin kann die Veränderungen kaum glauben: "Das geht jetzt richtig schnell", antwortete sie dem User.

Instagram / jasi_xx3

Instagram / jasi_xx3

Instagram / jasi_xx3



