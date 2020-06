Sie sind im absoluten Elternglück! Vor wenigen Wochen erblickte das erste Kind von Joshua Jackson (41) und Jodie Turner-Smith (33) das Licht der Welt. Die Schauspieler sind stolze Eltern eines Mädchens geworden. Über ihr Babyglück gibt das Paar allerdings nicht viel preis. Nun wurde die kleine Familie aber doch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesehen: Joshua schlenderte entspannt mit seinen zwei Mädels durch die Straßen!

Paparazziaufnahmen, die der DailyMail vorliegen, zeigen ein ziemlich entspanntes Paar bei einem Walk am Freitagnachmittag in Los Angeles. Sowohl der 41-Jährige als auch seine Frau gingen es an diesem Tag ziemlich relaxt an – beide setzten auf Wohlfühlklamotten. Trotz eines legeren Looks fehlte es bei dem Paar aber dennoch nicht an Romanik: Liebevoll küssten sich die beiden auf offener Straße.

Erst kürzlich hatte die frischgebackene Mama aber dann doch ein kleines Detail ihres Babyglücks preisgegeben. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 33-Jährige eine Momentaufnahme von sich im Still-BH, auf der sie ein wenig erschöpft wirkt. "Mama = Milchfabrik, bis auf Weiteres", hatte sie zu ihrem Schnappschuss geschrieben.

Dean/Rachpoot/MEGA Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith in Los Angeles, März 2020

Rachpoot/MEGA Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2020

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im November 2019



