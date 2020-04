Jodie Turner-Smith (33) gibt ein erstes Mama-Update! Das Model ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Mann Joshua Jackson (41) konnten eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Wie ihre Kleine heißt, haben die beiden bisher noch nicht verraten. Stattdessen gibt die Schauspielerin jetzt einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als frischgebackene Mutter: Jodie vergleicht sich mit einer Milchfabrik!

In ihrer Instagram-Story postete die 33-Jährige einen Schnappschuss von sich im Still-BH, auf dem sie ein wenig erschöpft in die Kamera schaut. Außerdem trägt die gebürtige Britin darauf eine süße goldene Kette mit dem Schriftzug "Eltern". Zu dem Bild schrieb sie: "Mama = Milchfabrik, bis auf Weiteres." Ganz klar also, dass Jodies Töchterchen sie ordentlich auf Trab zu halten scheint.

Auf ein Foto von Jodies und Joshuas Tochter warten ihre Fans bisher noch vergeblich. Die Geburt ihres kleinen Schatzes hatte die "Nightflyers"-Darstellerin bloß mit einem kurzen Beitrag auf Twitter bekannt gegeben. "Ich bin eine Mutter!", hatte sie ihren Followern mitgeteilt.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Premiere von "Queen And Slim"

Instagram / jodiesmith Jodie Turner-Smith, Model

Mirrorpix / MEGA Jodie Turner-Smith bei den British Academy Film Awards 2020

