Wie verbringen Köln 50667-Stars ihre wohlverdiente Freizeit? Als Darsteller einer Daily Soap stehen Danny Liedtke (30) und Co. beinahe täglich in Köln vor der Kamera, um ihre Fans stets mit neuen Folgen versorgen zu können. Ganz klar: Allzu viel Freizeit am Stück ist hier nicht gegeben. Doch natürlich dürfen die TV-Darsteller auch mal Urlaub machen und ausspannen. Dafür ist die alljährliche Sommerpause gedacht, die in ein paar Wochen wieder ansteht. Im Promiflash-Interview verraten die "Köln 50667"-Stars jetzt, was sie für ihre freien Tage geplant haben!

Aufgrund der aktuellen Krisenlage werden große Reisen vermutlich nicht möglich sein, doch Lea-Darstellerin Luise-Isabella Matejczyk will trotzdem das Beste draus machen! "Am liebsten bin ich am See natürlich oder bei Musik unter Menschen, irgendwo auf einer coolen, großen Wiese, mit einem Bierchen in der Hand, Lagerfeuer und genieße einfach, dass es warm ist", verrät die hübsche Brünette.

Ihr Kollege Danilo Cristilli (23) hat auch schon einen Plan B parat: Er werde sich, wenn alle Stricke reißen, einfach auf dem Balkon die Sonne auf den Bauch scheinen lassen! "Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit", schwärmt der Ex-Love Island-Kandidat. "Die Tage sind länger, es ist schön warm und die Atmosphäre ist einfach sehr positiv!"

Auch Kevin-Darsteller Danny Liedtke muss bei der Frage nach seiner Lieblingsjahreszeit nicht lange überlegen: "Ganz klar... Sommer!" Er liebt es, sich in die Sonne zu legen: "Ich bin der 'Biste braun, kriegste Frauen'-Typ", witzelt der Blondschopf. "Ich benutze kaum Sonnencreme, weil ich meine Haut trainiert habe, dass sie sich selbst schützt. Kurz und knapp: ich bekomme nicht schnell Sonnenbrand."

"Köln 50667" – Montag bis Freitag um 18.05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Anzeige

Privat Luise-Isabella Matejczyk spielt Lea bei "Köln 50667"

Anzeige

Privat Danilo Cristilli, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

Privat Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Privat Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de