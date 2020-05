Dieser Köln 50667-Darsteller bringt seine Kollegen immer zum Lachen! Seit mehr als sieben Jahren flimmert die beliebte Vorabend-Soap rund um die Kölner Clique jetzt schon über die TV-Bildschirme. Da die Serie das ganze Jahr über von Montag bis Freitag läuft, müssen die Schauspieler auch fast täglich vor der Kamera stehen – und verbringen somit eine Menge Zeit zusammen. Dabei wird es offenbar am Set nicht langweilig. Dieser "Köln 50667"-Star sorgt immer für gute Stimmung: Danny Liedtke (30)!

Promiflash fragte anlässlich des heutigen Welt-Lach-Tags mal bei einigen Darstellern nach, wer denn der Spaßvogel am Serien-Set sei. Da musste Sharon Battiste nicht lange überlegen: "Danny Liedtke, weil er mir mit seiner lustigen Art immer ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann", schwärmte die Bo-Darstellerin, die auch privat gut mit der Frohnatur befreundet ist. Jay Sirtl stimmte ihr sofort zu. "Er hat immer einen flotten Spruch in petto", betonte der "Köln 50667"-Neuzugang und ergänzte: "Es wird am Set sehr viel gelacht, das finde ich auch wichtig."

In diesem Punkt sind sich Danny und seine Rolle Kevin sehr ähnlich – denn auch der Kiosk-Besitzer ist immer für ein Späßchen zu haben. "Er ist und bleibt ein Schelm", erklärt Sharon. "Er ist zwar erwachsener geworden, hat aber nie seinen Humor verloren."

RTL2, "Köln 50667" Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

RTL2, "Köln 50667" Jay Sirtl, "Kön 50667"-Darsteller

RTL2, "Köln 50667" Sharon Battiste, "Köln 50667"-Darstellerin



