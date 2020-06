Na, da hat Prinz Andrew (60) aber noch einmal Glück gehabt! Der Sohn von Queen Elizabeth II. (94) sorgte in den vergangenen Monaten für jede Menge Schlagzeilen. Angeblich soll er in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Obendrein drohte ihm jetzt auch noch ein Verfahren wegen einer missachteten Zahlungsfrist für ein Ski-Chalet in der Schweiz. Zumindest dieses Problem scheint nun aber gelöst zu sein: Die Queen soll die millionenschwere Rechnung beglichen haben.

Das berichtete nun ein Insider im Gespräch mit Air Mail. Die Eigentümerin des Luxusanwesens soll ihren Anwalt beauftragt haben, die Summe in Höhe von knapp 7,5 Millionen Euro einzufordern. Daraufhin habe sich die Monarchin eingeschaltet und die Schulden ihres Sohnes übernommen. "Ansonsten geht der Fall vor Gericht und das könnte übel enden", erklärte die Quelle. Die Queen möchte durch ihre finanzielle Unterstützung offenbar einen weiteren Skandal abwenden.

Ein Sprecher des Prinzen dementierte dieses Vorgehen allerdings gegenüber Daily Mail: Die Königin würde nicht eingreifen. Stattdessen soll der 60-Jährige das Chalet verkaufen wollen, um die angefallenen Schulden zu tilgen. Allerdings scheint die Besitzerin sich nicht mehr allzu lange gedulden zu wollen.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrews Chalet in Verbier

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de