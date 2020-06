So verliebt turteln Lady Gaga (34) und Michael Polansky in der Öffentlichkeit! Im Februar bestätigte die Sängerin mit einem süßen Couple-Pic: Sie ist nach der Trennung von Christian Carino endlich wieder vergeben! Obwohl sie während der Quarantäne aktuell ständig aufeinander hocken, scheinen die beiden noch immer nicht genug voneinander zu bekommen: Selbst beim Kaffeeholen suchte das Paar jetzt ständig die gegenseitige Nähe!

Paprarazzi fingen Lady Gaga und Michael in Hollywood mit der Kamera ein, als die zwei am Samstagmorgen das Haus verließen, um sich einen coffee to go zu holen. Zwar verdeckte ihr Mundschutz die Mimik der Turteltauben – trotzdem war nicht zu übersehen, wie verliebt die 34-Jährige und ihr Freund sind. Sie hielten Händchen, plauderten angeregt miteinander und blieben auf dem Weg zurück zum Auto noch einmal kurz stehen, nur um sich zu umarmen.

Ob die "Shallow"-Interpretin in Michael endlich den Mann fürs Leben gefunden hat? Im Morning Joe-Interview bezeichnete sie ihn kürzlich jedenfalls bereits als "Die Liebe meines Lebens". Und auch Familienplanung ist für Lady Gaga mittlerweile kein weit entferntes Thema mehr: "Ich kann es kaum erwarten, bald eine Mama zu sein", plauderte sie kürzlich aus.

MEGA Lady Gaga und Michael Polansky in Hollywood, Mai 2020

MEGA Lady Gaga und Michael Polansky, Mai 2020

MEGA Lady Gaga und Michael Polansky



