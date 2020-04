Lady Gaga (34) will endlich sesshaft werden! Die Sängerin hat offenbar ihr Liebes-Glück gefunden. Der Neue an ihrer Seite: Unternehmer Michael Polansky. Ihre Beziehung machte die "A Star Is Born"-Darstellerin bereits vor einigen Wochen mit einem zuckersüßen Pärchen-Schnappschuss öffentlich. Der Hottie soll aber nicht nur eine kurze Frühlingsaffäre sein – Gaga kann sich mit ihm allem Anschein nach eine Zukunft vorstellen. Vor weiteren Schritten in der Beziehung schreckt sie nicht mehr zurück!

Die "Pokerface"-Interpretin packte im Interview mit InStyle jetzt über ihre Zukunftspläne aus und erzählte, dass sie sehr verliebt in ihren Partner sei und sich vorstellen könne, ihn zu heiraten. Und anscheinend könnte auch schon bald Nachwuchs bei der Musikerin und ihrem Freund anstehen, denn Gaga ist bereit für ein Kind. "Ich freue mich schon, Kinder zu bekommen. Ich kann es kaum erwarten, bald eine Mama zu sein. Das ist doch der Wahnsinn, was der weibliche Körper alles kann. Wir tragen ein Kind im Bauch und es wächst darin. Dann kommt es irgendwann raus und es ist dein Job, es am Leben zu halten", sagte sie im Gespräch mit dem Magazin.

Michael scheint Lady Gaga die nötige Sicherheit zu geben. So offenbarte ein Insider kürzlich gegenüber Entertainment Tonight: "Ihre Freunde haben sie seit Jahren nicht mehr so glücklich gesehen. Es hat nicht lange gedauert, bis ihre Freunde ihn auch vergöttert haben."

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky im März 2020

Getty Images Lady Gaga, Sängerin und Schauspielerin

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky



