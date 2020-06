Heiß, heißer, Elena Miras (28)! Dass die ehemalige Love Island-Schönheit einen absoluten Traumbody hat, ist kein Geheimnis. Schon 2017 präsentierte die gebürtige Schweizerin mit spanischen Wurzeln ihre Kurven in der Kuppelshow – und verdrehte den Männern damit reihenweise die Köpfe. Inzwischen ist Elena sogar Mama, hat Töchterchen Aylen zur Welt gebracht. Doch ihr Körper weist keinerlei Spuren einer vergangenen Schwangerschaft auf – im Gegenteil!

Elena scheint in den letzten Wochen in Sachen Fitness keine Ausreden gesucht zu haben. Ein aktueller Instagram-Schnappschuss zeigt die 28-Jährige in absoluter Topform. Lässig lehnt sie an einem Zaun und trägt nichts weiter als einen knappen Bikini – der ihre perfekt definierten Rundungen nicht besser hätte in Szene setzen können. Dazu schreibt die Freundin von Reality-Star Mike Heiter: "Der Sommer kommt". Um ihren Beachbody braucht sich Elena jedenfalls keinen Kopf mehr zu machen.

So ein hotter Anblick dürfte jedoch nicht nur positive Reaktionen hervorrufen. Schließlich wurde Elena in der Vergangenheit schon häufig dafür kritisiert, sich als Mutter so freizügig zu präsentieren. Doch die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin nimmt den Hate gelassen: "Ich frage mich gerade, gibt es eine Regel, wie man sich kleiden muss?", konterte sie erst kürzlich im Netz.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Bekanntheit

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen



