So ganz müssen die Geburtstagsfeierlichkeiten von Queen Elizabeth II. (94) in diesem Jahr also doch nicht ausfallen! Die Monarchin hatte bereits am 21. April Geburtstag. Normalerweise werden zu diesem Anlass während einer großen Militärparade Salutschüsse in London abgefeuert. Das fiel aufgrund der aktuellen Lage aber aus. Eine paar Elemente der royalen Tradition sollen aber dennoch stattfinden – wenn auch in abgeschwächter Form: Die Queen wird ein Mini-Trooping-the-Colour bekommen!

Obwohl Elizabeth im April geboren wurde, wird ihr Geburtstag traditionell im Juni mit einer offiziellen Zeremonie gefeiert: Zu der großen Militärparade – dem sogenannten Trooping-the-Colour-Zug – versammeln sich in jedem Jahr unzählige Zuschauer in London. Ursprünglich hieß es, dass dies in 2020 aber komplett ausfallen muss. Wie Daily Mail nun berichtet, soll sich der Palast aber für eine deutlich kleinere, abgeschwächtere Version des Events entschieden haben. Demnach findet Trooping-the-Colour am 13. Juni auf Schloss Windsor statt, wo sich die Queen und Prinz Philip (98) zurzeit in Quarantäne befinden.

Die Parade am Landsitz der Queen wird entsprechend klein ausfallen. Bloß eine Handvoll Truppen sollen sich für den traditionellen Salut zu Ehren der Königin einfinden. Um Menschenmengen vorzubeugen, sollen keine Zuschauer erlaubt sein. Angeblich dürfe aber ein Fernsehteam die kleine Zeremonie live übertragen.

Getty Images Die britische Königsfamilie bei der Trooping-the-Colour-Zeremonie, 2019

Chris Jackson/Getty Images Trooping the Colour 2019

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. im Juni 2015 in Berlin



