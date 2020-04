Auch bei den britischen Royals fordert die aktuelle Gesundheitskrise ihren Tribut! Eigentlich wird der Geburtstag von Queen Elizabeth II. (93) – der 21. April – jedes Jahr im Juni im großen Stil gefeiert. In diesem Jahr wird die imposante Militär-Parade namens Trooping the Colour, die schon seit 260 Jahren zu Ehren des britischen Regenten abgehalten wird, jedoch nicht stattfinden – zum Schutz der Bürger und der Königsfamilie. Das verkündete der Buckingham Palace bereits Ende März. Jetzt soll das nächste Ereignis zum Geburtstag der Königin ausfallen!

Das verriet ein Palast-Insider der Zeitung Daily Mail: "Es wird in diesem Jahr keine Salutschüsse geben – ihre Majestät besteht darauf, dass im Palast keine Maßnahmen ergriffen werden, die die Salutschüsse zulassen, da sie dies unter den gegenwärtigen Umständen nicht für angemessen hält." Das wäre das erste Mal in ihrer 68-jährigen Regentschaft, dass die Kanonen nicht abgefeuert werden. "Wie schon angekündigt wurde, wird es außerdem kein Trooping the Colour geben und auch keine andere Alternative, um ihren Geburtstag offiziell zu feiern." Außerdem sollen Regierungsgebäude nur dann wie üblich die britische Flagge zu Ehren der Queen hissen, wenn die Aktion kein Sicherheitsrisiko für Mitarbeiter darstellt.

Auch die Ostermesse mit der Königsfamilie in St. George's Chapel fiel dieses Jahr ins Wasser. Aus diesem Anlass wandte sich die Monarchin erstmals mit einer Osterbotschaft an die Öffentlichkeit: Die Menschen sollten positiv in die Zukunft blicken. "So düster der Tod sein kann, vor allem für Trauernde – Licht und Leben sind größer", erklärte die 93-Jährige in einer Videonachricht auf Instagram.

Chris J Ratcliffe/Getty Images Die Salutschüsse zu Ehren der Queen im Londoner Hyde Park, 2019

Yui Mok - WPA Pool/Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2019



