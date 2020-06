Heiß, heißer, Natascha Ochsenknecht (55)! Im Netz hält die Mutter der Wilden Kerle Jimi Blue (28) und Wilson Gonzalez (30) sowie Nesthäkchen Cheyenne (19) ihre Community mit regelmäßigen Schnappschüssen aus ihrem Alltag auf dem Laufenden. Inzwischen kann das Model die hohen Temperaturen, viel Sonnenschein und den nahenden Sommer offenbar kaum noch abwarten: In ihrem neuen Post posiert die Blondine jetzt sexy im knalligen Bikini!

Natascha hat den Urlaubsmodus aktiviert: Mit neon-orangener Bademode und verspiegelter Sonnenbrille lächelt die 55-Jährige auf ihrem aktuellen Selfie via Instagram verführerisch in die Kamera. Dabei schämt sich die Dreifach-Mutter auch nicht für ihre Narbe am Bauch, denn wer ein Problem damit habe, soll wegschauen: "Zum Thema Narben kann ich nur sagen, steht dazu, und tragt sie selbstbewusst durch die Welt", appellierte die gebürtige Düsseldorferin an ihre Follower.

Verstecken braucht sich Natascha aber keinesfalls – ganz im Gegenteil! Die Anhänger sind begeistert vom freizügigeren Bild der Wahl-Berlinerin: "Heiße Schnitte!" und "Wow, was für ein beneidenswerter Körper!" lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Auch Promis wie Jürgen Drews' Tochter Joelina (24) und Lilly (43), Ex-Frau von Boris Becker (52), loben Natascha für ihre Hammerfigur.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im Juni 2020

Getty Images Natascha Ochsenknecht im September 2019

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit



