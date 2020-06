Bei diesem Anblick geht direkt die Sonne auf! Dass Königin Máxima (49) bei ihrem Outfits auf knallige Farben steht, beweist die gebürtige Argentinierin regelmäßig bei ihren royalen Auftritten: Erst vergangene Woche präsentierte sie sich bei einem Termin auf der Nordseeinsel Texel in einem orangefarbenen Sommerlook. Und auch dieses Mal setzte Máxima auf eine sommerliche Farbe und zeigte sich ganz in Gelb!

Die Frau von König Willem-Alexander (53) besuchte diese Woche das Haager Kunstmuseum in Den Haag. Letzteres war am Montag wiedereröffnet worden, nachdem es zuvor aufgrund der aktuellen Lage elf Wochen geschlossen bleiben musste. Zu der Neueröffnung erschien Máxima in einem knallgelben Ensemble, welches aus einem lockeren Leinenhemd und einer dazu passenden Hose bestand – ergänzt wurde der Look durch strohfarbene Ballerinas. Ihre Accessoires wählte die 49-Jährige ebenfalls mit Bedacht. Ihre Taille wurde von einem braunen Ledergürtel in Szene gesetzt, sie trug eine dunkle, übergroße Sonnenbrille und klobige, gelbe Ohrringe. Damit bewies die Monarchin wieder einmal: Sie hat einfach ein Händchen für bunte und auffällige Looks!

"Maxima ist Argentinierin und hat keine Angst vor Farben", erklärte ihr Lieblingsdesigner Edouard Vermeulen schon 2016 im Interview mit Bunte. Sie verbringe mit der Planung ihrer Outfits aber nicht so viel Zeit, wie man denken würde. Sie sei sehr gut organisiert, führte der Modeschöpfer damals weiter aus.

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Königin Máxima, Juni 2020

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Königin Máxima im Haager Kunstmuseum in Den Haag, Juni 2020

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Königin Máxima, Juni 2020



