Diese Anschuldigungen bescheren Lea Michele nun erste Konsequenzen! Der Schauspielerin wird vorgeworfen, ihre einstige Glee-Serienkollegin Samantha Marie Ware am Set massiv gemobbt zu haben. Laut der Jane-Hayward-Darstellerin soll Lea (33) ihr die Dreharbeiten zur Hölle gemacht und übel über sie geschimpft haben. Samantha soll sich dabei auch wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert gefühlt haben. Während sich die 33-Jährige bislang noch nicht gegen die Vorwürfe gewehrt hat, bezieht nun ein Werbepartner der New Yorkerin aber Stellung: Das Unternehmen hat die Zusammenarbeit mit Lea gekündigt!

Die Bald-Mama machte bis zuletzt fast monatlich Werbung für die Kochbox HelloFresh und teilte entsprechende Postings mit ihren Followern im Netz. Von nun an muss Lea aber auf die Einnahmen durch diesen Deal verzichten. Das Unternehmen hat sich von ihr getrennt und stellt auf Twitter klar: "Wir dulden weder Rassismus noch Diskriminierungen jeglicher Art. Wir sind niedergeschlagen und enttäuscht wegen der jüngsten Behauptungen um Lea Michele. Wir nehmen das sehr ernst und haben unsere Partnerschaft mit Lea Michele mit sofortiger Wirkung beendet."

Doch warum hat sich Samantha erst so viele Jahre nach Abschluss der Dreharbeiten an die Öffentlichkeit gerichtet und den Lea-Shitstorm losgetreten? Grund dafür war wohl der Twitter-Post, den Lea im Zuge der Proteste und Trauer um den in Minneapolis von einem Polizisten getöteten George Floyd veröffentlichte. In Samanthas Augen sei es scheinheilig, dass sich ihre Ex-Kollegin nach den vermeintlichen Mobbing-Attacken nun gegen Rassismus aussprechen würde.

Getty Images Samantha Marie Ware, Schauspielerin

Getty Images Lea Michele, Schauspielerin

Getty Images Samantha Marie Ware, 2019



