Amira (27) und Oliver Pocher (42) haben ihr Versprechen gehalten! Seit Kurzem hat der Comedian ein brandneues Influencer-Opfer: Ex-Rosenlady Gerda Lewis (27)! Nachdem er zuerst ihre kürzliche Brust-OP und dann einen freizügigen Anti-Rassismus-Post kritisiert hatte, unterstellte Gerda ihm im Gegenzug aufgrund eines alten Interviews rassistische Aussagen. Daraufhin mischte sich auch Olis Frau Amira ein. Sie unterstellte Gerda, die Antidiskriminierungsbeauftragte spielen zu wollen und kündigte anschließend an, dass sie auch in der gemeinsamen TV-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!" am Donnerstagabend Thema sein werde. Und tatsächlich: Die Blondine bekam in der Show ziemlich ausgiebig ihr Fett weg!

Erneut spielte das Paar auf das Anti-Rassismus-Posting der TV-Bekanntheit an, welches sie und Freund Melvin Pelzer oberkörperfrei und mit Hashtags auf der Haut gezeigt hatte, wofür sie viel Kritik kassierte und es anschließend sogar löschte. "Ich frage mich auch, wie so ein Bild entsteht. Ich ziehe mir die knappsten Shorts an und strecke meinen Po ganz weit raus", ätzte die Brünette. Oli führte den Gedanken weiter aus: "'Melvin, Melvin, komm mal schnell! Viele kommen ja erst darauf, wenn es einen Hashtag gibt..."

Kurz nach der Veröffentlichung war das Foto auch wieder Geschichte und später betonte Gerda in ihrer Story, das Bild archiviert zu haben – auch diese Aussage nahmen sich Oli und Amira vor: "Warum hat sie es nur archiviert und nicht gelöscht?", fragte sich der Kölner. "Wahrscheinlich, weil die Likes dann weg sind", antwortete Amira. Ihre Ansicht: Gerda löschte den Beitrag aus Angst vor der Kritik der Community – und nicht, wie sie selbst behauptete, aus Respekt.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Mai 2020

Instagram / gerdalewis Die Influencerin Gerda Lewis im Mai 2020



