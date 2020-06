Da scheint sich ein nächster großer Promi-Streit anzubahnen! Oliver Pocher (42) ist längst dafür bekannt, gerne mal die Influencer Deutschlands zu kritisieren. Kürzlich musste Gerda Lewis (27) von ihm Kritik einstecken, weil sie sich trotz der aktuellen Lage die Brüste machen ließ. Gerda kramte daraufhin einen alten Clip vom Comedian heraus, bei dem er in einem Interview im Beisein von Kim Kardashian (39) beim Wiener Opernball gefragt wurde, ob er später tanzen werde. Seine Antwort lautete daraufhin: "Ja, wir warten nur auf 'N***** in Vienna'." – eine Anspielung auf den gleichnamigen Song von Kims Ehemann, Kanye West (42), und Jay-Z (50). Gerda unterstellte Oli wegen dieser Aussage Rassismus – und bekommt dafür nun von seiner Ehefrau Amira Pocher ordentlich Gegenwind!

Zu dem besagten Video schrieb Gerda in ihrer Instagram-Story die Zeilen: "Das ist übrigens die Definition von 'Rassismus'. Bevor man andere beleidigt, dass man peinlich ist... Vielleicht mal bei sich selbst anfangen." Das konnte Amira so nicht stehen lassen. Sie spricht die Blondine darauf direkt in ihrer eigenen Insta-Story an: "Ihr seid die Dummen und Ahnungslosen, die meinen, den Songtext eines bekannten Liedes (Ehemann von Kardashian) zu nennen, sei Rassismus", feuerte sie drauflos. Gerda solle ihrer Meinung nach besser nachdenken, bevor sie etwas poste und bei dem bleiben, was sie könne. "Denn das ist nichts weiter, als sich Coco Stripes in den Mund zu kleben", spielte sie auf ihre häufige Influencer-Produktplatzierung an.

Doch damit nicht genug: In einem nächsten Posting unterstellte Amira der einstigen Bachelorette, die Antidiskriminierungsbeauftragte spielen zu wollen, weil sie auf ihrem Profil ebenfalls Bezug auf die George-Floyd-Proteste nahm. "Du denkst wirklich, du bist jetzt was Besseres, weil du dir mal zwei Dokus und ein Hörbuch angehört hast. Sorry, aber da gehört ein bisschen mehr dazu", lautete ihre Ansage und fügte hinzu, dass Gerda in Olis neuer TV-Show "Pocher - gefährlich ehrlich" ebenfalls Thema sein werde. Ob Gerda sich das gefallen lässt?

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juni 2020

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2020 in Köln



