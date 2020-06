Von diesem Kleid ist Prinz William (37) kein Fan! Der britische Thronnachfolger und seine Frau Herzogin Kate (38) nahmen den diesjährigen "Thank A First Responder"-Ehrentag zum Anlass, um australischen Feuerwehrleuten, dem Krankenhauspersonal und anderen Ersthelfern per Videogruß ihren Dank auszusprechen. Für die Aufnahme der Videobotschaft wählte Kate ein knallgelbes Etuikleid, das sie schon einmal getragen hatte – und damals soll William sie mit einer Banane verglichen haben!

Das Dress hatte die 38-Jährige bereits im Frühjahr 2014 während einer royalen Reise ausgewählt. Zu diesem Zeitpunkt waren Kate und William mit ihrem Sprössling Prinz George (6) für knapp drei Wochen in Neuseeland und Australien unterwegs gewesen. Und zu seinem Besuch im berühmten Opernhaus von Sydney schlüpfte Kleid eben in dieses gelbe Kleid mit weißen Einsätzen. Das Dress kam bei den Fans zwar super an, aber eine ganz bestimmte Person soll laut Mirror gar nicht begeistert gewesen sein: "William sagte, ich sehe aus wie eine Banane", soll Kate einer Dame in der Menschenmenge anvertraut haben.

Bei dem Etuikleid handelt es sich um ein individuell gefertigtes Stück der Designerin Roksanda Ilinic und das kostete 950 Pfund. Trotz Williams Bemerkung hielt Kate an dem Kleidungsstück fest: 2016 recycelte sie das Kleid und trug es erneut beim Wimbledon-Halbfinale der Frauen. Was sagt ihr zu dem Outfit? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Kate in Sydney, April 2014

Getty Images Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William, 2014

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Sydney, April 2014



