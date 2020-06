So viel ist klar – vor Oliver Pocher (42) und seiner Frau Amira (27) kann sich momentan wohl niemand verstecken! Bereits seit Wochen nimmt das Paar vor allem Influencer unter die Lupe: Wie gehen Webstars mit der aktuellen Lage um, zeigen sie Verantwortung? Jetzt liegt der Fokus von Oli und Amira erneut auf der Ex-Rosenlady Gerda Lewis (27). Der Comedian kritisierte nun nicht nur ihre kürzliche Brust-OP in der momentanen Gesundheitskrise, sondern auch einen freizügigen Anti-Rassismus-Post. Das ließ die einstige Die Bachelorette-Bekanntheit nicht auf sich sitzen: Sie drehte den Spieß um und unterstellte Oli rassistische Aussagen innerhalb eines früheren Interviews. Daraufhin konterte Amira und widerlegte die Vorwürfe gegen ihren Ehemann. Damit stecken die Pochers also erneut inmitten eines heftigen Streits – doch auf welcher Seite stehen die Promiflash-Leser?

Promiflash wollte in einer Umfrage wissen, ob die User Amira und Oli unterstützen – oder ob sie die Aussagen von Amira doch als zu hart empfunden haben: Die gebürtige Österreicherin konnte tatsächlich mit 60,7 Prozent (Stand: 05. Juni 2020 07:03) die Leser von sich überzeugen. Denn von insgesamt 5.379 Stimmen haben 3.267 der brünetten Visagisten den Rücken gestärkt. Nur 39,3 Prozent (2.112 Stimmen) der User waren eher der Meinung, dass sie übertrieben hat und nehmen die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin in Schutz.

Gerda hatte sich zuvor auf Instagram anlässlich der George-Floyd-Proteste offen gegen Rassismus gezeigt. "Du denkst wirklich, du bist jetzt was Besseres, weil du dir mal zwei Dokus und ein Hörbuch angehört hast? Sorry, aber da gehört ein bisschen mehr dazu!", schoss Amira gegen die Blondine.

ActionPress Gerda Lewis, Dezember 2019

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2020 in Köln

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette



