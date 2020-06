Thorsten Legat (51) muss sich nach seiner Hardcore-Diät einige Kritik im Netz anhören – das lässt die Sportskanone aber natürlich nicht auf sich sitzen! In den vergangenen 14 Wochen hat der ehemalige Fußballspieler bewiesen, wie diszipliniert er ist. Er hat nicht nur trainiert, sondern auch seine Ernährung umgestellt und schließlich sogar gefastet. Seine Community findet teilweise, Thorsten sehe jetzt krank und ausgemergelt aus. Darauf antwortet er ganz klar: Er fühlt sich in seinem jetzigen Körper total gut!

Insgesamt 24 Kilo habe der 51-Jährige abgenommen und zeigte das Ergebnis Ende Mai stolz auf Instagram. Manche Follower waren wohl nicht begeistert: "Wenn ich 14 Wochen in einer Diät bin, dann bin ich ein schlechter Mensch, oder ich bin krank oder ich habe AIDS – was ich alles hören musste!" Jetzt wehrte er sich gegen diese Vorwürfe: "Wenn du abnimmst, siehst du nicht gesund aus? Ich bin gesund und ich fühle mich in meinem Körper sauwohl. Dass das auf Dauer nicht so hält, das ist normal!"

Gegenüber RTL verriet der ehemalige Dschungelcamper nun zudem, wie seine Diät aussah – und das wäre sicher nicht jedermanns Geschmack. Während der fünftägigen Fastenkur ernährte sich Thorsten jeden Tag nur noch von drei Shakes, literweise Wasser und Tee. "Ich bin Schritt für Schritt mit dem Kaloriengehalt runtergegangen, dann hab ich wirklich sechs Wochen lang gefastet. Die letzten fünf Tage – festhalten jetzt – war ich auf 600 Kalorien.", erinnerte sich der Muskelmann. Das Schlimmste gewesen, seine Frau und seine zwei Kinder dabei zu sehen, wie sie alles essen können, während er sich in Verzicht übte.

Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten Legat im Februar 2020

Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Fabian Hambüchen und Thorsten Legat

Anzeige

Getty Images Thorsten Legat mit seiner Frau Alexandra im November 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de