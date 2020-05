Was für eine Transformation! Thorsten Legat (51) war in den vergangenen Wochen fleißig und hat viel Sport gemacht. Neben seinen Trainingseinheiten hat er auch die Ernährung umgestellt und gefastet. Sich zielgerichtet an diese Pläne zu halten, erforderte bei dem ehemaligen Fußballspieler viel Disziplin. Die hat sich nun aber offenbar bezahlt gemacht: Thorsten ist jetzt nicht nur schlanker, sondern hat sogar ein Sixpack!

Auf Instagram veröffentlichte der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer ein Vorher-Nachher-Bild von seinem Oberkörper. Das Foto auf der linken Seite zeigt ihn vor 14 Wochen, das Rechte ist aktuell. Im direkten Vergleich ist kaum zu übersehen, dass Thorsten in dieser Zeit so einiges abgespeckt hat und auch deutlich muskulöser geworden ist. Unter dem Beitrag bedankte er sich bei seinem Coach, der ihn auf dem Weg zum Traum-Body begleitet hat. "Die Mission geht schon anderweitig weiter in Richtung Aufbau mit gesundem Essen", erklärte der ehemalige Profikicker.

Wie der 51-Jährige in einem Video erklärte, musste er sich wegen dieser Veränderung aber auch viel Kritik anhören: "Wenn ich 14 Wochen auf Diät bin und etwas vorhabe, bin ich wütend, ein schlechter Mensch oder krank", resümierte Thorsten die Vorwürfe. Er stellte aber klar, dass er gesund sei und sich in seinem Körper sehr wohl fühle. Man könne es den Menschen einfach nie recht machen: "Das Gegenstück ist, wenn du wohlernährt bist – und das war ich – heißt es: 'Boah du bist so dick. Du kannst so doch nicht auftreten.'"

ActionPress Thorsten Legat im Februar 2019 in Köln

ActionPress Thorsten Legat im April 2019 in Köln

ActionPress Thorsten Legat im April 2019 in Hannover



