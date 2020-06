Sylvie Meis (42) will ihren Namen nicht mehr hergeben – aber wieso eigentlich? Im vergangenen Oktober verkündete die schöne Moderatorin überglücklich: Sie hat sich mit ihrem Partner Niclas Castello verlobt! Die 42-Jährige kann es kaum erwarten, ihn zu heiraten. Doch auch wenn Sylvie Niclas ihr Treueversprechen geben wird und die beiden Turteltauben Ringe tauschen werden, wird die Braut in spe jedoch mit einer Tradition brechen: Sylvie möchte seinen Nachnamen nicht annehmen und stattdessen ihren Mädchennamen behalten. Jetzt erklärte die Powerfrau, was hinter dieser Entscheidung steckt...

"Ich bleibe bei Meis", betonte sie nun erneut im Bunte-Interview. Warum? "Für keinen Mann der Welt gebe ich meinen Namen mehr her. Als ich damals wieder Meis wurde, haben mich alle davor gewarnt, weil "Sylvie van der Vaart" wie eine Marke war", erinnert sie sich an die Zeit nach der Scheidung von Fußballspieler Rafael van der Vaart (37) zurück. "Doch ich habe es auch als Sylvie Meis geschafft, und dabei bleibt es jetzt."

Hätte Sylvie Niclas' Nachnamen angenommen, hätte sie übrigens nicht Castello geheißen – sondern Zerbs. So heißt der Künstler nämlich mit bürgerlichem Namen. Was sagt ihr zu ihrem Statement? Stimmt ab!

Getty Images Sylvie Meis, TV-Bekanntheit

TheRealSPW / MEGA Sylvie Meis und ihr Verlobter Niclas Castello

MEGA Sylvie Meis und ihr Verlobter Niclas Castello im März 2020 in Los Angeles



