Wer hätte das gedacht? Denise Kappès (29) hat sich durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor 2016 einen Namen gemacht – nachdem sie hier vergeblich versucht hatte, die letzte Rose von Leonard Freier (35) zu erhalten, der sich nicht für sie entschied. Mittlerweile ist die 29-Jährige Mutter eines Sohnes und hat in Henning Merten vor rund einem Jahr einen neuen Partner gefunden. Doch Denise' TV-Karriere nahm bereits 2013 ihren Anfang.

Die damals 23-Jährige hatte in der Fernsehserie "Privatdetektive im Einsatz" mitgewirkt, bei welcher der Anti-Mobbing-Experte Carsten Stahl im Mittelpunkt stand. In der Show, bei der sie in die Rolle der Detektivin Cora Reinhardt schlüpfte, bewies Denise ihr schauspielerisches Talent. In einem kurzen Ausschnitt aus der Folge auf Facebook klärt Cora den Fall einer jungen Frau auf, die ihren Freund beschatten lässt – die Detektivin findet heraus, dass er das geliehene Geld seiner Freundin nicht wie besprochen für eine Therapie, sondern für einen entspannten Abend mit Freunden ausgibt.

Auch jetzt kann man sich über einen weiteren TV-Auftritt von Denise freuen: Zusammen mit Henning und sieben weiteren Paaren zieht die Berlinerin jetzt in Das Sommerhaus der Stars ein. Auf einem Bauernhof in Bocholt werden sich die prominenten Teilnehmer in kniffligen Challenges beweisen müssen, um als "Das Promipaar 2020" gekürt zu werden.

