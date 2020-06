Fiona Erdmann (31) sind neun Monate Schwangerschaft nicht genug! Viele werdende Mütter können es wohl vor allem kurz vor der Geburt kaum abwarten, dass ihr Baby endlich auf der Welt ist. Das liegt häufig nicht nur daran, dass sie ihren Nachwuchs unbedingt in den Armen halten wollen – vielen macht auch der körperliche Ausnahmezustand in der Zeit der freudigen Erwartung ziemlich zu schaffen. Der schwangeren Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin geht es da aber offenbar ganz anders...

Das Model meldete sich am Mittwoch via Facebook zu Wort und forderte: "Leute, kann mal jemand die Zeit anhalten?" Sie habe das Gefühl, die Zeit rase gerade an ihr vorbei. "Morgen komme ich bereits ins dritte Trimester und dann ist in drei Monaten schon unser kleiner Schatz auf der Welt", verriet die TV-Bekanntheit. Fiona scheint etwas überfordert damit zu sein, schon in Kürze Mutter zu werden: Sie und ihr Freund Mohammed müssten nämlich noch einiges erledigen, bis ihr kleiner Spross das Licht der Welt erblickt.

Deshalb würde die 31-Jährige ihrem ungeborenen Baby manchmal gerne sagen: "Lass dir ruhig noch ein bisschen Zeit. Kannst gerne noch ein bisschen länger drinnen bleiben. Wir sind hier noch gut beschäftigt, um alles für unser neues Leben vorzubereiten." Doch nicht nur die Geburt ihres Kindes beschäftigt die Beauty aktuell sehr: "Es passiert so viel, dass mein Hirn kaum mitkommt. Privat, beruflich und in der Welt. Alles spielt verrückt und ist voller Ereignisse, die man kaum verarbeiten kann", erklärte sie. Nichtsdestotrotz könne sie kaum erwarten, ihr "kleines Wunder" bald kennenzulernen.

Fiona Erdmann

Fiona Erdmann, Januar 2020

Fiona Erdmann in Berlin, Januar 2019



