Fiona Erdmanns (31) Baby entwickelt sich ganz prächtig! Erst vor wenigen Wochen hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin für eine süße Überraschung gesorgt: Sie hat verkündet, zum ersten Mal schwanger zu sein. Schon im September soll der gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Freund Mohammed das Licht der Welt erblicken. Dass das Kleine im Bauch wohl ordentliche Fortschritte macht, zeigt nicht nur die immer runder werdende Kugel, sondern auch dieses süße Erlebnis: Fionas Baby hatte zum ersten Mal Schluckauf.

"Ich habe schon ganz oft davon gehört, dass Babys im Bauch Schluckauf haben. Das habe ich bisher noch nicht erlebt und heute hatte mein Baby die ganze Zeit Schluckauf", freute sich die Beauty am Samstagabend in ihrer Instagram-Story. Zunächst sei sie etwas verwirrt gewesen und hätte gar nicht wirklich verstanden, was sich in ihrem Bauch abspielen würde – dann sei ihr aber doch noch ein Licht aufgegangen. "Es war auf jeden Fall total süß, weil es immer so 'Hicks, Hicks' gemacht hat. Bis ich irgendwann geschnallt habe: 'Ich glaube, das ist ein Schluckauf."

Gerade weil ihr Ungeborenes schon bald zur Welt kommen soll, musste die 31-Jährige während des Updates aber auch zugeben, dass sie derzeit etwas in Planungsstress gerät: "Die Arbeit drängt, die Haussuche drängt. Alles drängt." Bevor sie bald zu dritt sein werden, wollen die Dubai-Auswanderin und ihr Liebster sich ein Haus kaufen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im April 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model



